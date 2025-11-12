В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения

Во всех образовательных учреждениях страны вводятся меры по энергосбережению. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Решение принято в соответствии с постановлением кабинета министров от 5 ноября 2025 года № 949 «О мерах по снижению дефицита электроэнергии».

Как уточнили в Минпросвещения, после завершения учебного процесса — не позднее чем через 60 минут после окончания всех уроков, с учетом времени на уборку классов, — электроснабжение должно быть отключено.

При этом ограничения не распространяются на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность зданий.

Также новые меры не затронут общежития и другие объекты, где проживают учащиеся.

В ведомстве подчеркнули, что сокращения учебных часов или изменений расписания не планируется — процесс обучения будет проходить в штатном режиме.