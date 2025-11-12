16:54
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников

На общественные слушания вынесен проект Генерального плана Бишкека до 2050 года. В связи с этим в последние недели зафиксированы случаи спекуляции ценами на земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также распространения ложной информации о целях и задачах Генплана—2050. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете напомнили, что проект Генплана находится на стадии обсуждения, и никакие решения о перераспределении земель, изменении их категории или застройке территорий пока не приняты.

Целевое использование земельных участков осуществляется в соответствии с требованиями земельного законодательства Кыргызской Республики.

В частности, при строительстве многоэтажных жилых домов или иных объектов на сельскохозяйственных землях, изменение целевого назначения проводится путем изменения категории земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также в соответствии с Положением «О порядке перевода (трансформации) земельных участков», утвержденным постановлением Кабинета министров КР от 4 ноября 2024 года № 665.

В социальных сетях появилась информация, где пользователь объявляет о продаже земельных участков общей площадью 17 гектаров под строительство многоэтажных жилых домов этажностью от четырех до восьми этажей по цене $3 тысячи за сотку в северо-западной части столицы.

По указанному в объявлении земельному участку в адрес мэрии Бишкека как уполномоченного территориального органа по вопросам трансформации материалы и заявление о переводе категории земельного участка не поступали. Соответственно, на данный момент категория данного земельного участка остается без изменений, и проведение строительных работ без изменения категории запрещается.

Кроме того, новый генеральный план города, указанный в рекламном ролике, в настоящее время не вступил в законную силу, то есть официально не утвержден. Поэтому использование проекта генерального плана, находящегося на стадии общественного обсуждения, в целях получения быстрой выгоды в личных интересах может повлечь за собой применение мер ответственности со стороны компетентных органов в рамках закона.

Согласно пункту 3 статьи 13 Земельного кодекса КР, за исключением сельскохозяйственных земель, изменение вида земель внутри одной категории осуществляется без перевода (трансформации) из одного вида в другой. При этом изменение вида земель в пределах населенных пунктов осуществляется без трансформации на основании градостроительных документов.

В связи с этим даже после утверждения Генплана города для использования земельных участков сельскохозяйственного назначения в других целях необходимо изменение их категории. Это осуществляется в установленном порядке на основании вышеуказанного Положения с прохождением соответствующих процедур.
