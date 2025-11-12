16:54
Общество

Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке

Фото пресс-службы мэрии

К предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов запланирована заготовка 240,2 тысячи тонн угля для обеспечения жителей столицы. Об этом сообщает Департамент топливно-энергетического комплекса мэрии.

Заготовка угля началась в июле 2025 года и продолжится до конца года. По состоянию на 11 ноября 2025 года заготовлено 159,43 тысячи тонн угля, что составляет 66,3 процента от плана.

На сегодняшний день остатки угля составляют:

  • на топливных базах — 3 тысячи 741 тонна;
  • на стационарных пунктах продаж — 195 тонн;
  • на топливных базах ОАО «Кыргызкомур» — 350 тонн.

Установлено, что цены на уголь варьируются от 5,8 до 8 тысяч сомов за тонну, в зависимости от марки и места добычи.

На сегодняшний день в Бишкеке для продажи угля населению работают 10 топливных баз и ряд стационарных пунктов продаж.

Топливные базы

Ленинский район:

  • улица Мурманская, № 126;
  • улица Мурманская, № 45/2 — ОсОО «Кара Тоо»;
  • улица Мурманская, № 122, 122а — ОсОО «Береке»;
  • улица Мурманская, № 1б — ОсОО «Беш-Сары»;
  • улица Алыкулова, № 3;
  • проспект Дэн Сяопина, № 308/4 — ИП «Болотбеков»;
  • улица Алыкулова, № 6б — ИП «Абиев Нурлан»;
  • улицаАлыкулова, № 1д/1.

Октябрьский район:

  • жилмассив «Токолдош» — ОсОО «Глобал Азия Пропертиз».

Свердловский район:

  • Достоевского, № 1 — ИП «Гефест».

Стационарные пункты продажи угля

Свердловский район:

  • МТУ «Лебединовка», проспект Победы, № 23;
  • проспект Победы, № 289;
  • жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;
  • жилмассив «Ак-Жар», центральная улица;
  • МТУ «Аламудун», улица Алматинская, № 262;
  • МТУ «Томонку Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;
  • Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24.

Октябрьский район:

  • пересечение улиц Анкара и Достоевского;
  • село Кок-Жар, 20-й квартал, улица 7 Апреля, № 32, улица Мадиева, № 38;
  • жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, № 1/7;
  • жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;
  • жилмассив «Токолдош», улица Сары-Озон, № 98а;
  • жилмассив «Рухий Мурас», пересечение улиц Анкара и Первая.

Первомайский район:

  • село Пригородное, улица Юбилейная, № 50;
  • село Озерное, пересечение улиц Школьной и Фрунзе;
  • улица Щербакова, № 121;
  • жилмассив «Алтын-Бешик», пересечение улиц Мыскал и Мидин;
  • улица Кызыл-Кыя, № 172;
  • жилмассив «Калыс-Ордо», кольцевая дорога, № 207 МТУ;
  • жилмассив «Калыс-Ордо», кольцевая дорога;
  • улица Молодой Гвардии, № 177.
