Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке

К предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов запланирована заготовка 240,2 тысячи тонн угля для обеспечения жителей столицы. Об этом сообщает Департамент топливно-энергетического комплекса мэрии.

Заготовка угля началась в июле 2025 года и продолжится до конца года. По состоянию на 11 ноября 2025 года заготовлено 159,43 тысячи тонн угля, что составляет 66,3 процента от плана.

На сегодняшний день остатки угля составляют:

на топливных базах — 3 тысячи 741 тонна;

на стационарных пунктах продаж — 195 тонн;

на топливных базах ОАО «Кыргызкомур» — 350 тонн.

Установлено, что цены на уголь варьируются от 5,8 до 8 тысяч сомов за тонну, в зависимости от марки и места добычи.

На сегодняшний день в Бишкеке для продажи угля населению работают 10 топливных баз и ряд стационарных пунктов продаж.

Топливные базы

Ленинский район:

улица Мурманская, № 126;

улица Мурманская, № 45/2 — ОсОО «Кара Тоо»;

улица Мурманская, № 122, 122а — ОсОО «Береке»;

улица Мурманская, № 1б — ОсОО «Беш-Сары»;

улица Алыкулова, № 3;

проспект Дэн Сяопина, № 308/4 — ИП «Болотбеков»;

улица Алыкулова, № 6б — ИП «Абиев Нурлан»;

улицаАлыкулова, № 1д/1.

Октябрьский район:

жилмассив «Токолдош» — ОсОО «Глобал Азия Пропертиз».

Свердловский район:

Достоевского, № 1 — ИП «Гефест».

Стационарные пункты продажи угля

Свердловский район:

МТУ «Лебединовка», проспект Победы, № 23;

проспект Победы, № 289;

жилмассив «Биримдик — Кут», 26-й контур;

жилмассив «Ак-Жар», центральная улица;

МТУ «Аламудун», улица Алматинская, № 262;

МТУ «Томонку Ала-Арча», улица Кыргызская, 1/а;

Кыргызская № 8, 10, 12, 20, 24.

Октябрьский район:

пересечение улиц Анкара и Достоевского;

село Кок-Жар, 20-й квартал, улица 7 Апреля, № 32, улица Мадиева, № 38;

жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, № 1/7;

жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;

жилмассив «Токолдош», улица Сары-Озон, № 98а;

жилмассив «Рухий Мурас», пересечение улиц Анкара и Первая.

Первомайский район: