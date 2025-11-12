16:55
Общество

В «Яндекс Go» появился тариф с электромобилями

В приложении «Яндекс Go» в Бишкеке стал доступен тариф «Электро». При выборе этого тарифа на заказ будут приезжать электромобили, которые отличаются высоким уровнем комфорта, плавностью хода, бесшумностью, а также более экологичны.

Пользователям будут доступны современные и просторные электромобили марок BYD, Weltmeister, Changan, FAW и другие. Сейчас в тарифе уже доступно более 2 тысяч 500 электромобилей. Сервис вместе с партнерами планирует развивать тариф и увеличивать их количество.

Поездка в тарифе «Электро», например, из 10 микрорайона до ТРЦ Вефа обойдется в 201 сом*.

Про безопасность в поездках

В поездках работают современные технологии безопасности, например, автоматический мониторинг скорости и стиля вождения. Если система фиксирует превышения скоростного режима и опасные маневры, она предупреждает водителей и тем самым помогает предотвратить аварийные ситуации.

Система также отслеживает резкое торможение и определяет столкновения. При таких событиях операторы связываются с пассажиром и водителем для проверки ситуации.

В приложении пользователям доступен раздел «Безопасность», где можно связаться с экстренными службами, обратиться в поддержку или поделиться маршрутом с близкими. Во всех поездках жизнь и здоровье водителя и пассажиров застрахованы на сумму до 800 тысяч сомов.

*Рассчитанная с помощью сервиса стоимость по тарифу «Электро» без учета пробок и примененных скидок является максимальной для поездки из 10 микрорайона (улица Байтика баатыра, 32) до ТРЦ «Вефа» (улица Байтика баатыра, 98) за 4 км и 16 минут, не считая возможного платного ожидания, платной подачи и других платных опций. Изменение указанной цены возможно в зависимости от времени заказа поездки. Подробнее на taxi.yandex.com.
