Общество

Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка

Фото пресс-службы мэрии

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» проводит плановые работы по очистке коллекторно-дренажных сетей (КДС) как вручную, так и с использованием специализированной техники. Чаще всего причиной их засорения является незаконное подключение местных жителей, сливающих бытовые стоки, сообщила пресс-служба мэрии.

Основными проблемами, затрудняющими работу закрытых коллекторно-дренажных сетей, остаются:

  • незаконное подключение со стороны местных жителей, сливающих бытовые стоки;
  • самовольная установка ограждений на участках, где проходят дренажные сети;
  • кража крышек колодцев, что создает угрозу безопасности и усложняет обслуживание.

Очистку открытых и закрытых коллекторно-дренажных сетей проводят весной и осенью. Основное внимание уделяют районам, где высокий уровень грунтовых вод, в частности жилым массивам Первомайского и Свердловского районов. В руслах каналов часто происходят заиление и разрастание камыша, что требует регулярной очистки для обеспечения нормальной работы системы.

Общая протяженность коллекторно-дренажных сетей столицы составляет 80,6 километра, из них:

  • открытых КДС — 64 тысячи погонных метров;
  • закрытых КДС — 16 тысяч 600 погонных метров.

МП «Бишкекзеленстрой» призывает жителей не засорять ирригационные каналы, бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб.
