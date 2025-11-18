Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать

Проблемы возникли у множества сайтов, в том числе и у сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в интернете. Об этом пишет Meduza.

В заявлении Cloudflare говорится, что компания «в курсе проблемы и расследует инцидент, который потенциально затрагивает несколько клиентов».

Также проблемы отмечаются в работе сайтов некоторых СМИ, в частности «Новой газеты Европа» и «Медиазоны».

Cloudflare — это американская компания, предоставляющая облачный сервис для веб-сайтов и интернет-приложений. В России сайты, пользующиеся ее услугами, испытывают проблемы еще с начала лета, хотя официально она не заблокирована.