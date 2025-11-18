11:21
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать

Проблемы возникли у множества сайтов, в том числе и у сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в интернете. Об этом пишет Meduza.

В заявлении Cloudflare говорится, что компания «в курсе проблемы и расследует инцидент, который потенциально затрагивает несколько клиентов».

Также проблемы отмечаются в работе сайтов некоторых СМИ, в частности «Новой газеты Европа» и «Медиазоны».

Cloudflare — это американская компания, предоставляющая облачный сервис для веб-сайтов и интернет-приложений. В России сайты, пользующиеся ее услугами, испытывают проблемы еще с начала лета, хотя официально она не заблокирована. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/351395/
просмотров: 1006
Версия для печати
Материалы по теме
В работе Signal, Zoom, Duolingo и других сервисов произошел сбой
Глобальный сбой произошел в работе сети Starlink, Илон Маск принес извинения
В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой
В Казахстане произошел сбой в работе государственных сайтов
Очередной масштабный сбой зафиксирован в Рунете
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории России
Сбой в работе Windows затронул 8,5 миллиона устройств в мире
Сбой в работе самолетов, банков и поездов во всем мире не затронул Кыргызстан
По всему миру приостановлены авиаполеты и работа аэропортов: сбой в Windows
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:21
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам Представители стран ОДКБ обсудили противодействие кибер...
11:13
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента