В Лейпциге нашли два неизвестных произведения Баха

Исследователи обнаружили рукописи двух органных пьес Иоганна Себастьяна Баха еще в 1990-х, но только сейчас удалось окончательно подтвердить их авторство. Об этом пишет Meduza.

Работу вел Петер Воллни — он вычислил, что копии произведений создал ученик Баха Саломон Гюнтер Йон. Сегодня специалисты Архива Баха в Лейпциге заявляют, что это работы композитора «с вероятностью 99,9 процента».

В последний раз неизвестные произведения Иоганна Себастьяна Баха находили в Германии 20 лет назад. Новые рукописи относятся к периоду, когда 18-летний молодой человек служил органистом в церкви Арнштадте с 1703 по 1708 год.

Пьесы уже исполнили в лейпцигской церкви Святого Фомы, где работал композитор. Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер назвал находку «звездным часом для мира музыки и мировой сенсацией».