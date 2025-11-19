В Бишкеке на проспекте Чуй укладывают асфальт, обещают открыть к 1 декабря

В центре Бишкека, на проспекте Чуй (участок от улицы Абдрахманова до улицы Шопокова), начали укладывать асфальт в рамках проекта Old Bishkek, инициированного экс-мэром столицы Нариманом Тюлеевым.

Работы по реконструкции участка начали в мае, когда дорогу полностью перекрыли, что вызвало значительные пробки и неудобства для жителей и гостей города.

По заявлению представителя проекта, укладка асфальта началась, а открытие движения по проспекту ожидается к 1 декабря.

Реализация проекта предусматривает создание современной городской зоны: подземного и надземного пространства, пешеходной зоны, обновленного фонтана и торгово-развлекательного центра на месте участка.