11:22
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений

В прошлом году от предоставления в аренду муниципальной собственности в бюджет Бишкека поступило 7 миллиардов 155,5 миллиона сомов, или на 5,9 миллиона больше по сравнению с 2023-м. Об этом говорится в отчете мэра о деятельности муниципалитета за указанный период.

Согласно документу, в муниципальную собственность возвращено недвижимое имущество:

— 12 земельных участков общей площадью 14,7 гектара общей стоимостью 775,5 миллиона сомов;
— 6 нежилых помещений общей площадью 3 тысячи 764 квадратных метра стоимостью 364,2 миллиона сомов.

Кроме того, вынесены судебные решения о возврате в муниципальную собственность трех земельных участков общей площадью 28,95 гектара.

В 2024 году проведено 106 аукционов на общую сумму 119,4 миллиона сомов.

Также состоялось пять заседаний комиссии по приватизации муниципального жилья, на которых рассмотрено 75 заявлений, из них одобрено 48.

За счет привлеченных средств перестроены 20 остановок в новом формате.

Также решением административного и городского судов Бишкека рынки «Оберон Орто-Сай» и «Оберон Форд» переданы в муниципальную собственность мэрии. Стоимость переданного имущества составляет 3 миллиарда 889,6 миллиона сомов, общая площадь — 8,1 гектара.

Отчет градоначальника внесен на рассмотрение горкенеша.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/351452/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги
В Париже на аукционе продадут картину Пабло Пикассо, которую не видели 80 лет
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын
Передачу муниципальной собственности по проектам ГЧП без торгов узаконили
Мэрия Бишкека выставляет на аукцион муниципальное имущество
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». Еще три участка проданы на аукционе
Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано еще четыре лота
Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за $21 тысячу
«Ала-Тоо Резорт»: Инвесторы проявляют интерес к аукциону
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:21
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам Представители стран ОДКБ обсудили противодействие кибер...
11:13
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента