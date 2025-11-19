Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке

23 ноября в Бишкеке состоится торжественное открытие Евразийского центра русского языка и культуры — первой в Кыргызстане мультифункциональной площадки для популяризации русского языка, культурного обмена и подготовки кадров. Об этом сообщили в АНО «Евразия».



Центр заработает на базе Ассоциации поддержки русского языка, созданной АНО «Евразия». Цели проекта — сохранение и развитие русского как языка межнационального общения, продвижение русской и евразийской культуры, расширение научно‑образовательного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.



Новая площадка объединит образовательные программы, культурные инициативы и исследовательские проекты. На базе центра откроются лаборатория русского языка, Евразийская литературная гостиная, киноклубы, театральная студия, изостудия, кружок арт‑терапии.



На церемонии открытия также презентуют программу по созданию сети филиалов центра в регионах Кыргызстана.

Торжественное открытие состоится 23 ноября в 14.00 по адресу: город Бишкек, бульвар Эркиндик, 30/1.

Для аккредитации и дополнительной информации: ‪+7 910 494 84 55‬ — для российских СМИ, +996 709 123 816 — для СМИ Кыргызстана.