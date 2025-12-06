Сериалы о богах, Марселе и Роуэне Аткинсоне. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (8-14 декабря) зрителей ждет культовое фэнтези: стартует сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» о сыне Посейдона, которого обвиняют в краже молний Зевса. Любителей жанра ждет мрачный испанский триллер «Город теней», а фанатов комедии — возвращение легендарного Роуэна Аткинсона в рождественском сериале «Человек против младенца». Кроме того, выходят новые сезоны криминального боевика «На страже Марселя» и детективной классики «Чисто английские убийства» (уже 25-й сезон).
Герой фэнтези-сериала — обычный 12-летний мальчик, который неожиданно узнает о своем божественном происхождении. Выясняется, что Перси — сын смертной девушки Салли и... самого древнегреческого бога морей Посейдона. В мальчике пробуждаются мистические способности, и теперь ему нет места среди простых людей. Но и мир богов не принимает парня. Когда кто-то похищает у Зевса его главное оружие — молнии, главным подозреваемым становится именно Перси.
Фасад Ла Педреры «украшает» обугленный труп. Опальный Мило Маларт возвращается в строй, чтобы с Ребекой Гарридо вскрыть нарывы Барселоны. За каталонским модерном прячется мрак, и этот дуэт — единственный шанс города не захлебнуться в крови и собственных грехах. Сценарий базируется на романе Аро Сайнс де ла Масы «Палач Гауди», открывающем тетралогию о Мило Маларте. Литературный первоисточник славится не столько детективной интригой, сколько мрачной атмосферой Барселоны, далекой от туристических глянцевых открыток, что авторы бережно перенесли на экран.
Жестокий наркоторговец пытается взять Марсель под контроль, а продажный капитан полиции принимает в ряды своей бесшабашной команды нового участника с собственной миссией.
Сериал снят по мотивам серии детективных произведений из цикла «Старший инспектор Барнаби». В центре событий инспектор Барнаби и его помощник, которые занимаются расследованием преступлений в живописной глубинке — английском графстве Мидсомер. Со стороны мирные провинциальные городки кажутся совершенно безобидными, но на самом деле там кипят нешуточные страсти. За аккуратными оградами, подстриженными газонами и крикетом скрывается общество, которое изобилует всеми видами человеческих пороков.
Тревор вернулся, детка! Душевные неприятности и рождественские приключения — вот что ждет легенду комедии Роуэна Аткинсона, который снова готов присмотреть за домом.
Лада превращает расставание в медицинский курьез, забеременев двойней от разных мужчин. Героине придется выбирать между токсичным бывшим и внезапным другом. Ироничная комедия положений, где суперфекундация (редчайший феномен, когда у близнецов разные биологические отцы) побеждает здравый смысл.
В центре сюжета темы, близкие подросткам. Дружба, честность, умение сказать «нет» давлению, научиться справляться с эмоциями и не терять себя в цифровом шуме. Аня, Макс, Лайк и другие герои совершают ошибки, учатся доверять, поддерживать друг друга и принимать правильные решения — не самые легкие, но честные.
Анимационный сериал о приключениях самой известной расхитительницы гробниц Лары Крофт. Похоронив богатого и знаменитого отца, девушка наследует его компанию. Но в офисе она обнаруживает видеокассету с последним обращением родителя к ней. Ричард Крофт признается, что все последние годы он посвятил разгадке тайны гробницы японской королевы Химико. Причем его исследование привело к весьма опасным результатам. Отец просит Лару уничтожить все записи, но она решает сохранить их и продолжить поиски.
Первый полнометражный анимационный сериал о вселенной Star Wars для дошкольников и их родителей. Действие происходит за столетие до «Эпизода I: Скрытая угроза». Простые ребята, рожденные на разных планетах, отправляются в опасное приключение и начинают путешествие на пути становления рыцарями-джедаями. Им предстоит узнать все о дружбе, отваге, взаимовыручке, сострадании и дисциплине. Но пока они лишь дети, которые должны во что бы то ни стало вернуться домой.
