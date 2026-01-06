Пост, кутья и колядки: как православные Кыргызстана встретят Рождество 7 января

Завтра, 7 января, православные Кыргызстана отметят великий праздник — Рождество Христово. Этот день, являющийся официальным выходным в республике, символизирует окончание 40-дневного Рождественского поста и завершение январских каникул.
Откуда берет начало праздник?
Согласно Писанию, Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения. Город был переполнен людьми, и мест для ночлега в домах не было. Поэтому Мария и ее муж Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными. Там же на свет и появился Иисус Христос.
В момент рождения Христа на небе появилась звезда, которая указала волхвам (мудрецам) путь к младенцу. Первыми из людей ему пришли поклониться пастухи. Мудрецы пришли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну (особое благовонное масло).
Что происходит перед Рождеством?
Работать запрещалось. Согласно церковным правилам и народной традиции, в канун Рождества нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь.
Как отмечают праздник?
Верующие посещают службу, чтобы встретить праздник в молитве. После они проводят время в кругу родных и близких.
Что принято ставить на стол?
В остальном же единых правил, как следует накрывать стол, нет. Главное, чтобы рождественский стол был особенно щедрым и богатым после долгого поста. Кроме того, считается, что к рождественскому столу надо приглашать всех, кому это необходимо.
Колядки и приметы
С Рождеством связано и много народных поверий и примет. Например, обращают внимание на то, какой гость первым перешагнет порог дома утром 7 января. И если это мужчина, то весь год хозяевам весь год будут сопутствовать удача и благополучие. На Рождество внимательно следили и за погодой: мороз предвещал крепкое здоровье, а иней на ветвях означал хороший урожай.