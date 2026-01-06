13:23
Общество

Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее

Фото из интернета

В дни перед Рождеством можно устроить интересное развлечение — погадать на суженого или на будущее. Лучшим временем для этого считаются Святки — период, который длится от Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января).

Эти две недели считаются у православных христиан священными для загадывания желаний и проведения гаданий.

Гадание на картах

Фото из интернета
Потребуется только колода карт, а если точнее — всего четыре короля. Перед сном скажите магическую фразу «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне» и положите карты под подушку. Какая карта приснится, такого жениха и стоит ожидать:

  • пиковый король — ревнивый и преклонного возраста жених;
  • червонный король — молодой;
  • крестовый король — обеспеченный;
  • бубновый король — влюбленный в вас человек.

Гадание на воске

Фото из интернета
Потребуется воск, чаша с водой и немного фантазии. Растопите кусок воска на водяной бане и по чуть-чуть наливайте в холодную воду. Получившиеся фигуры будут трактовать важные события 2026-го года.

  • сердце — все, что связано с отношениями;
  • лицо — ожидаются полезные связи и знакомства;
  • волны, зигзаги — препятствия, которые стоит преодолеть;
  • треугольник — интриги;
  • кольцо — к созданию семьи;
  • крест — неприятности или болезни.

Гадание с зеркалами

Фото из интернета
Данный обряд является одним из самых мистических. Вам потребуется два зеркала, направленных друг на друга. В «коридоре отражений» вы, возможно, увидите нужного вам человека или событие из будущего.

Гадание с расческой

Фото из интернета
Перед сном расчешите волосы новой расческой и положите ее под подушку. Не забудьте загадать желание на поиск своего возлюбленного. Утром посчитайте волосы на расческе: один — встреча скоро, два — ждите новостей от жениха, больше трех — к сопернице.

Гадание по свече

Фото из интернета
Старинное гадание поможет узнать ответы на все насущные вопросы. Для этого потребуется свеча и зажигалка. Задайте вопрос и наблюдайте за пламенем. Если оно начинает прыгать из стороны в сторону, это «нет». Если пламя ровное, положительный ответ. Важная пометка: после каждого ответа следует гасить и зажигать свечу заново.

Гадание на улице

Фото из интернета
В ночь на Рождество девушки или юноши выходят на улицу и спрашивают у первых встречных их имя. Согласно поверью, именно так будут звать будущего избранника или избранницу. Также считается, что характер прохожих — доброжелательный, серьезный или молчаливый — может символически указывать на черты будущего партнера/ши.
