Общество

Новый глава ГУОБДД раскритиковал подчиненных за увеличение числа ДТП

Новый глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Азенбек Козукеев раскритиковал подчиненных за увеличение числа ДТП.

Как информирует пресс-служба ведомства, он провел совещание с личным составом управления по Чуйской области.

Начальник ГУОБДД подверг критике работу руководителей районов, на территории которых увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Он дал месяц на устранение недостатков и предупредил, что по итогам года будут приняты соответствующие меры.

Азенбек Козукеев потребовал усилить контроль за получением лицензий водителями такси, избегать коррупционных проявлений и строго соблюдать служебную дисциплину.  

Новый глава ведомства назначен на должность 6 ноября 2025 года.
