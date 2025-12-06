16:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

МВД определило перечень органов, имеющих право использовать проблесковые маячки

МВД инициирует наведение порядка в сфере нанесения цветографических схем, размещения опознавательных знаков и надписей, а также в применении специальных световых и звуковых сигналов на специализированных и специальных транспортных средствах. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

В частности, предлагается применять такие сигнальные цвета, как красный — синий для

  • органов внутренних дел;
  • службы государственной охраны органов национальной безопасности;
  • военной автомобильной инспекции.

синий цвет для:

  • служб чрезвычайных ситуаций;
  • скорой медицинской помощи;
  • инкассации денежных средств и перевозки ценных грузов;
  • службы конвоирования;
  • транспортной инспекции.

желтый или оранжевый цвет для:

  • коммунально-технических, строительных, землеройных, дорожных служб и служб по контролю за благоустройством;
  • специальных, сельскохозяйственных транспортных средств и самоходных колесных машин;
  • служб для перевозки опасных и крупногабаритных грузов.

Указано, что решение на установку и оборудование автотраспорта принимается уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, по результатам положительного решения направляется в уполномоченный орган в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы. Водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего и красно-синего цвета, могут отступать от требований правил дорожного движения.

Транспортные средства, на которых установлены проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета, не имеют преимущественного права перед другими транспортными средствами.

В документе также прописан порядок применения специальных световых и звуковых сигналов. Он должен быть включен по мере необходимости при выполнении служебных и функциональных обязанностей.

Специальный звуковой сигнал включается в зависимости от конкретной обстановки только при включенном специальном световом сигнале для привлечения внимания участников дорожного движения и принятия мер безопасности с их стороны.

Водители специализированного и специального транспорта должны выбирать необходимую скорость, которая позволяет с учетом интенсивности движения, дорожных условий выполнить необходимые действия по управлению авто при условии обеспечения безопасности всех участников движения.

При проезде перекрестков, обгоне транспортных средств, в том числе с выездом на полосу встречного движения, и в других случаях включение специальных звуковых сигналов производится водителями заблаговременно, в зависимости от конкретной дорожной обстановки.

При следовании колонн оперативно-служебных автомобилей или сопровождении колонн автомобилей (автобусов) специальный звуковой сигнал может включаться только водителем сигнальной машины прикрытия колонны или сопровождения.

Сигнальный маяк должен устанавливаться на крышу транспортного средства или над ней.

Самовольная установка специальных звуковых и световых сигналов без решения ГУОБДД влечет принятие мер в соответствии с Кодексом о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/353652/
просмотров: 1084
Версия для печати
Материалы по теме
Не спят, не моргают, не ошибаются: начали работу «электронные ястребы»
Неизвестные человечеству радиосигналы зафиксировали подо льдами Антарктиды
Тревожная кнопка появилась в школах и детсадах Ленинского района Бишкека
Более 10 водителей не уступили дорогу спецмашинам
Астрофизики поймали сигналы от близкой к Земле звезды
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
16:21
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с рас...
15:53
Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США
15:39
В Тонском районе восстанавливают леса. Высажены саженцы на 30 гектарах
15:16
Россия ищет таланты в бывших советских республиках
14:59
В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария