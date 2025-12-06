16:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана хотят изменить

Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана хотят изменить. В Министерстве науки, высшего образования и инноваций разработали проект документа.

Отмечается, что в 2023 году принят новый закон об образовании, в связи с чем необходимо пересмотреть действующие правила поступления в организации среднего профессионального образования. Что предложили в профильном ведомстве?

Имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля вправе получить среднее профессиональное образование по ускоренным программам. Также прием в колледжи, техникумы и профессиональные училища на базе основного или среднего общего образования может осуществляться по результатам общереспубликанского тестирования.

Прием абитуриентов в образовательные организации на грантовые места и на места по договору с оплатой стоимости на базе среднего общего образования (11 классов) осуществляется по результатам общереспубликанского тестирования (кроме специальностей в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта).

К конкурсу допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту (на медицинские и фармацевтические специальности — по основному и предметному тестам) баллы, равные или выше определяемого уполномоченным органом порогового уровня. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшие баллы.

Образовательные организации имеют право устанавливать дополнительные испытания для конкурсного зачисления абитуриентов на реализуемые ими специальности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/353653/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане
Разрешено ли в Бишкеке содержать лошадей и коров, рассказал вице-мэр
В Бишкеке определят места для выгула собак
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
Изолятор временного содержания для животных намерены открыть в Бишкеке
Бишкекский финансово-экономический техникум передан в ведение Минфина КР
Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года
Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
16:21
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с рас...
15:53
Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США
15:39
В Тонском районе восстанавливают леса. Высажены саженцы на 30 гектарах
15:16
Россия ищет таланты в бывших советских республиках
14:59
В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария