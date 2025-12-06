Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана хотят изменить. В Министерстве науки, высшего образования и инноваций разработали проект документа.

Отмечается, что в 2023 году принят новый закон об образовании, в связи с чем необходимо пересмотреть действующие правила поступления в организации среднего профессионального образования. Что предложили в профильном ведомстве?

Имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля вправе получить среднее профессиональное образование по ускоренным программам. Также прием в колледжи, техникумы и профессиональные училища на базе основного или среднего общего образования может осуществляться по результатам общереспубликанского тестирования.

Прием абитуриентов в образовательные организации на грантовые места и на места по договору с оплатой стоимости на базе среднего общего образования (11 классов) осуществляется по результатам общереспубликанского тестирования (кроме специальностей в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта).

К конкурсу допускаются абитуриенты, получившие по основному тесту (на медицинские и фармацевтические специальности — по основному и предметному тестам) баллы, равные или выше определяемого уполномоченным органом порогового уровня. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшие баллы.

Образовательные организации имеют право устанавливать дополнительные испытания для конкурсного зачисления абитуриентов на реализуемые ими специальности.