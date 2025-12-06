Автомобиль пролетел десятки метров над другими машинами в Румынии — после ДТП водитель просто ушел домой. Об этом сообщает KP.RU.

Трюк в стиле форсаж произошел в Румынии — там водитель взмыл в воздух на своей «ласточке» посреди проезжей части. Полет продлился несколько десятков метров, при этом над проезжающими мимо машинами.

Причиной такого ускорения стало плохое самочувствие 55-летнего водителя — он на всей скорости налетел на холм в центре круговой дороги. После приземления лихач просто вышел из машины и ушел домой.