В Тонском районе восстанавливают леса. Высажены саженцы на 30 гектарах

Фото пресс-службы лесхоза

В Тонском районе Иссык-Кульской области проведены экологические мероприятия, направленные на восстановление лесов и улучшение экологического состояния региона. На участке Кара-Кемер Тонского лесного хозяйства высажены саженцы на площади 30 гектаров. Об этом сообщает Лесная служба КР.

Также в селе Боконбаево состоялось официальное открытие современной теплицы и холодильного склада для хранения посадочного материала, построенных при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Теплица площадью 500 квадратных метров и холодильный склад значительно расширяют производственные возможности лесного хозяйства, создают условия для круглогодичного выращивания и хранения качественных саженцев, а также обеспечивают системный подход к озеленительным работам в регионе.

Кроме того, было отремонтировано и оборудовано для эффективной работы административное здание Тонского лесного хозяйства.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям КР Азамат Мамбетов, руководители Лесной службы, представители местных органов власти Иссык-Кульской области, а также представители ФАО.

В рамках программы «Жашыл мурас» на участке Кара-Кемер были высажены хвойные породы саженцев, в том числе сеянцы тянь-шаньской ели. Участок полностью огражден, что обеспечивает защиту от скота и других животных.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/353684/
