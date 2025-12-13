В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков

Кабинет министров принял постановление, регулирующее отдельные вопросы деятельности технологических парков в стране.

Документом утверждены требования к технологическим паркам, претендующим на получение мер государственной поддержки, а также порядок формирования и ведения реестра резидентов таких парков. Эти нормы направлены на упорядочение работы отрасли и повышение прозрачности механизмов господдержки.

Кроме того, внесены изменения в постановление от 17 апреля 2025 года № 214 о комиссии по развитию технологических парков. В состав органов, участвующих в работе комиссии, дополнительно включены Налоговая и Таможенная службы. Это позволит усилить межведомственную координацию при развитии технологических парков.

Постановление вступает в силу через 10 дней.