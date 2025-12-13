16:40
В Кыргызстане обновили Единый реестр правонарушений

Кабинет министров утвердил новое положение о Едином реестре правонарушений. Соответствующее постановление принято в целях реализации статьи 55 Кодекса о правонарушениях.

Согласно документу, реестр будут использовать для учета дел о правонарушениях, рассматриваемых уполномоченными министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами, другими госорганами, а также органами местного самоуправления. Всем указанным структурам поручено привести свои решения в соответствие с новым постановлением и принять необходимые меры для его реализации.

Отмечается, что подготовку журналов, учетных книг и другой бланочной продукции, необходимой для ведения реестра, будут осуществлять сами уполномоченные органы в пределах предусмотренных средств. Генеральной прокуратуре рекомендовано также привести свои решения в соответствие с новым порядком.

В связи с утверждением нового положения признан утратившим силу ряд прежних решений правительства и кабинета министров, принятых в 2018-2021 годах и регулирующих вопросы ведения Единого реестра правонарушений и работу соответствующей автоматизированной информационной системы.

Документ вступает в силу через семь дней.
