16:41
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос

Согласно Трудовому кодексу, 1-7 января в Кыргызстане являются нерабочими праздничными днями. Однако в этом году чиновники предложили продлить новогодние каникулы до 12 января. Правда, 8 и 9 января придется потом отработать — в субботу 7 февраля и 25 апреля.

Проект постановления кабмина пока находится на общественном обсуждении. Однако некоторые пользователи соцсетей возмутились, что заранее с учетом трудового законодательства распланировали свое время, в том числе и рабочие процессы.

Одни кыргызстанцы считают, что затянутые праздники, как новогодние, так и майские, совершенно не оправданы, выбивают из нормального рабочего ритма, рушат графики и планы. Другие подчеркивают важность суббот для укрепления семейных ценностей, но не для работы. Третьи предлагают желающим работать по собственному графику — без выходных и праздников. Тем не менее многие зависят от работы государственных органов. При этом часть кыргызстанцев поддерживает предложение Минтруда, надеясь провести время с близкими и отдохнуть в начале предстоящего года. 

24.kg решило поинтересоваться мнением своим читателей.

Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе?

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/354414/
просмотров: 9400
Версия для печати
Материалы по теме
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
Молодежь призывают принять участие в глобальном опросе ООН на тему безопасности
Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
В Бишкеке выяснили, что горожане думают об энергосбережении
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Минздрав КР&nbsp;приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Какие улицы в&nbsp;Бишкеке хотят переименовать. Список Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
16:36
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере...
16:30
В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков
15:53
В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года