Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос

Согласно Трудовому кодексу, 1-7 января в Кыргызстане являются нерабочими праздничными днями. Однако в этом году чиновники предложили продлить новогодние каникулы до 12 января. Правда, 8 и 9 января придется потом отработать — в субботу 7 февраля и 25 апреля.

Проект постановления кабмина пока находится на общественном обсуждении. Однако некоторые пользователи соцсетей возмутились, что заранее с учетом трудового законодательства распланировали свое время, в том числе и рабочие процессы.

Одни кыргызстанцы считают, что затянутые праздники, как новогодние, так и майские, совершенно не оправданы, выбивают из нормального рабочего ритма, рушат графики и планы. Другие подчеркивают важность суббот для укрепления семейных ценностей, но не для работы. Третьи предлагают желающим работать по собственному графику — без выходных и праздников. Тем не менее многие зависят от работы государственных органов. При этом часть кыргызстанцев поддерживает предложение Минтруда, надеясь провести время с близкими и отдохнуть в начале предстоящего года.

24.kg решило поинтересоваться мнением своим читателей.