«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке

В Бишкеке в Доме художников открылась рождественская выставка Гильдии кукольников Кыргызстана, где представлены работы, поражающие невероятной схожестью с живыми людьми. Организатор Наталья Волошина рассказала 24.kg о том, почему мастера называют себя «Плюшкиными», где находят материалы для платьев и как создают кукол с лицами русских императорских карт.

Как живые

Поднимаемся на второй этаж, и нам открывается сказочный мир кукол, словно попадаем в предновогоднюю сказку. В небольшом арт-пространстве разместились куклы, изготовленные из различных материалов. Но всех их объединяет одна деталь — непередаваемая схожесть с живым человеком. Заглядываешь в глаза, и кажется, что они, как настоящие, смотрят на посетителя с немым вопросом: «Ну как ты живешь в этом бренном мире?»

У входа посетителей добродушно встречают создатели кукольного царства. Организатор выставки и глава Гильдии кукольников КР хорошо знакома с творчеством, когда-то она работала в театре кукол. После распада Советского Союза учила детей создавать игрушки, мастерила их сама.

Обивка старого кресла, чулки, проволока. Что собирают "плюшкины"

«Платья для кукол я шью из тряпочек, которые выпрашиваю у знакомых, что-то ищу по блошиным рынкам. Любая ткань кому-то принадлежала. Хоть они и выстираны, вычищены, там осталась своя душа», — рассказывает Наталья Волошина.

Она показывает медвежонка — елочную игрушку, выполненную из небольшого старого куска мебельной ткани: «Мне попался крошечный кусочек плотной материи. Его дала мне знакомая, это обивка старого кресла, на котором когда-то сидела ее мама».

Гильдия кукольников существует более 10 лет. В ней состоят и профессиональные мастера, и любители.

В коллекции представлены разные техники создания кукол как часть декоративно-прикладного искусства. Мастера называют себя «Плюшкиными». У каждого множество коробочек с кусочками тканей, бумагой, чулками, проволокой, бусинками, стразами и другими мелочами, которые обычно выбрасывают.

«Это творческий союз людей, увлеченных куклами. Мы стараемся организовывать выставки, когда есть возможность, потому как экспонатам нужен зритель. Благодаря этому мы видим недочеты и оттачиваем мастерство. Наш девиз — «Творчеством можно заниматься в любом возрасте», — делится глава гильдии.

По ее словам, создание кукол — это отдых для души, медитация, развитие мелкой моторики и много положительных эмоций.

Кукольный мастер — это ювелир, дизайнер, колорист и портной: «Приходят посетители и говорят, что тоже хотят сделать таких же красавиц. Мы им всегда говорим: «Пожалуйста, главное — не надо бояться».

Куклы с лицами из игральных карт

Мастер Инна Конюхова в течение двух лет работала над коллекцией кукол с прототипами из серии игральных карт «Русский стиль».

Это реальные исторические люди, которые были на балу 1903 года в честь 300-летия дома Романовых, а в 1905-м с фотографий нарисовали карты, которыми во времена СССР играли многие. Инна Конюхова

Эколог по специальности, Инна очень захотела самостоятельно сделать куклу — и у нее получилось. Начала заниматься этим во время несанкционированного ковидного заточения. Дома надо было чем-то заниматься — решила, что это будут куклы. Все лоскуты для платьев покупает по большой скидке на одном из тканевых рынков Бишкека.

Влюбилась в ангела

Физик-оптик Мария Алехнович из Кара-Балты — фанат кукол. Но выбрала другое направление — создание ангелов. К одной из столичных выставок создала фигуру Купидона из папье-маше высотой 60 сантиметров. Моделью для куклы был ее сын.

Постоянная посетительница выставок, увидев ангела, буквально влюбилась. Но купить не было возможности, так как вещь дорогая. Она просто каждый год приходила на него посмотреть.

Со временем ангела повредили — у него откололся кусочек ручки. Та девушка, как обычно, пришла полюбоваться игрушкой и попросила ее обнять. Мария Алехнович в итоге подарила ей ангела. Как вспоминают мастера кукольного искусства, такого счастья на лице человека они не видели никогда.

Хаос в голове - искусство на выставке

Мастер по куклам Наталья Копытова создает изделия из самого разного материала. Она делится секретами с любым, кто хочет овладеть навыками создания необычных игрушек. Наталья окончила архитектурно-строительный институт и с искусством знакома не понаслышке. Серьезно куклами начала увлекаться 13 лет назад.

«У каждой женщины есть несколько пар старых дырявых чулков. Я увидела по интернету, как из них создают кукол, и заинтересовалась. Стала пробовать — затянуло. Позже поняла, что в текстиле не могу выразить те эмоции, которые хотелось придать лицам игрушек. Стала искать другие способы и технику изготовления из папье-маше. Потом стала покупать специальный кукольный пластик», — рассказывает мастер.

Ее коллекция «Думы» поражает мастерством и проработанностью каждой детали: «Идея родилась в 2022 году, когда в мире происходили разные потрясения, и люди не знали, как дальше жить. В моей голове тоже были разные мысли, сомнения. Этой коллекцией я и хотела показать хаос в людской голове, только в буквальном смысле. Каждая из статуэток имеет свою национальность».

"Коварная овца" с хитрой ухмылкой

Посетительница Юлия Хижнякова, увидев афишу, поднялась в зал и восхитилась.

«Я сама довольно много занимаюсь крафтом и шитьем, поэтому сразу заметила, как тщательно авторы прорабатывают каждую деталь. Здесь очень правильно написано: «Руками не трогать!», потому что каждую вещь хочется потрогать, повертеть, рассмотреть», — делится впечатлениями она.

Девушка выразила сожаление, что выставка проходит в небольшом зале, потому как каждую работу необходимо обходить и рассматривать со всех сторон.

«Больше всего мне понравилась эта «коварная овца». Приглядитесь, одна — нормальная, а она — с хитрой ухмылкой. Это не какое-то типирование, чего у нас с избытком. Здесь у каждой вещи свои настроение и душа. Мы привыкли видеть что-то типичное, обычное — как лента в соцсетях — все однотипно... А здесь, сталкиваясь с каждой вещью, хочется остановиться и любоваться», — заключила она.

Фото 24.kg. Выставка проходит в Доме художника

Выставка будет проходить до 20 декабря по адресу: проспект Чуй, 108, 2-й этаж, галерея «Азия». Режим работы: понедельник — суббота, 12.00-16.00, вход свободный.