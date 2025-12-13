Яркие краски Нью-Йорка на холстах Базаркула Омуркул уулу. Выставка в Бишкеке

Персональная выставка New York Bazyke 2025 художника Базаркула Омуркул уулу, посвященная ярким краскам города в США, открылась в мемориальном доме-музее Ольги Мануйловой. В экспозиции более 30 живописных работ, выполненных масляными красками. Их объединяют яркость цветовой гаммы и техника подачи. Журналист 24.kg побывала на открытии.
«Базаркул Омуркул уулу — член Союза художников Кыргызстана, многие годы трудился за рубежом, у него были выставки не только в регионах нашей страны, но и в Китае и США. Мы будем рады видеть посетителей, которые хотят надышаться творениями искусства и яркими цветами кисти мастера», — поделилась директор мемориальных музеев Бишкека Арман Момаханова.
Нью-Йорк — это насыщенный город с бешеной энергетикой. Там кто-то постоянно куда-то спешит, и хочется уловить момент. Поэтому такие насыщенные цвета и немного туманность, что означает скорость.Базаркул Омуркул уулу
На выставке присутствовал друг художника — Таалайбек Усубалиев, который рассказал о любви каждого художника к путешествиям.
«Он был настолько впечатлен одним из самых больших городов США, что решил посвятить ему несколько картин. Но художником там быть сложно. Большая конкуренция. Много своих талантов», — отметил Таалайбек Усубалиев.
Выставка продлится до 12 января 2026 года.
Адрес: Бишкек, улица Касыма Тыныстанова, 108.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.