Новые нормы обучения: автошколы просят власти страны проводить реформу поэтапно

Ассоциация автошкол Кыргызстана обратилась к президенту Садыру Жапарову и заместителю председателя кабмина и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вводить новые формы обучения по подготовке водителей категории В и С поэтапно, не с 1 января, а с 1 или 15 сентября 2026 года.
Руководители автошкол отметили, что Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава разослал письма с рекомендацией с 1 января 2026 года не набирать курсантов для подготовки водительского состава.
В профильном объединении подчеркнули, что поддерживают инициативу президента, но просят отсрочить вступление нового положения в силу до сентября следующего года, а также применять поэтапный переход на 14-месячное обучение.
Члены ассоциации попросили кабмин включить их в состав рабочей группы по разработке новых положений.
Автошколы также уведомили, что в связи с продлением срока учебного процесса цены будут повышены.
Сейчас средняя цена в Бишкеке составляет 25 тысяч сомов на категорию В, на категорию В-С — примерно 30 тысяч сомов. После нововведений стоимость обучения возрастет в первом случае до 135 тысяч сомов, а вто втором до 190 тысяч сомов.
Отмечено, что в Кыргызстане работают 346 лицензионных автошкол.
Ранее Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении государственных образовательных стандартов начального профессионального образования по подготовке водителей категорий «В и «С»».
Основными задачами проекта являются:
- установление минимальных обязательных требований к структуре, содержанию и результатам освоения образовательной программы по этой профессии;
- обеспечение единого подхода к подготовке водителей категории «В» и «С» в организациях профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;
- приведение образовательных требований в соответствие с современными профессиональными стандартами, трудовыми функциями и запросами рынка труда.