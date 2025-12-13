16:41
Общество

Old Bishkek: вместо тени и сосен — кусты. Горожане критикуют благоустройство

В Бишкеке продолжаются споры вокруг скандального проекта Old Bishkek в центре столицы. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев публично раскритиковал реализацию проекта и потребовал сделать пространство действительно удобным и полезным для горожан.

Проект, владельцем которого является экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, ранее презентовался как амбициозный. Сначала заявлялось, что территория будет напоминать Таймс-сквер, позже — что она станет «почти как в Монте-Карло». Однако, как отмечают жители столицы, результат пока далек от этих обещаний.

На месте прежних крупных сосен, создававших тень и комфорт в жаркое время года, появились небольшие кустарники, часть из которых высажена в горшках. Вместо озелененной тенистой зоны — открытая лужайка, не защищающая от солнца. Бишкекчане выражают сомнения, что такое благоустройство можно назвать ориентированным на людей.

В социальных сетях горожане задаются вопросом, почему в центре города, где особенно остро ощущается дефицит тени и зелени, вырубаются взрослые деревья, а взамен высаживаются декоративные кусты. Многие отмечают, что пространство стало менее комфортным для прогулок, особенно в летний период.

Ранее Камчыбек Ташиев подчеркивал, что подобные проекты должны реализовываться в интересах жителей, а не исходя из субъективного видения застройщиков.
