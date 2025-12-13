16:41
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

В Казахстане не будут объединять физику, химию и биологию в один предмет

В Казахстане не будут объединять естественные науки в один предмет в школах. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, Министерство просвещения РК ясно обозначило свою позицию: на данный момент физика, химия и биология объединяться не будут.

«Наша цель — создать полные условия для школьников, чтобы они глубоко и системно усваивали фундаментальные науки. Реформа по объединению предметов приостанавливается с сегодняшнего дня. Повторяю: физика, химия и биология сохраняют статус отдельных предметов и будут преподаваться как отдельные дисциплины», — сказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Как уточняется, о возможном объединении ряда предметов в школах Казахстана стало известно в феврале 2025 года. Тогда сообщалось, что химия, физика и биология могут объединиться в предмет «естествознание», всемирная история и основы права — в «социальные науки», а алгебра и геометрия — в «математику». Новый госстандарт планировали внедрить в 2026-м.

Напомним, в Кыргызстане в рамках перехода на 12-летнее образование для старших классов предусмотрены новые учебники по курсу «Естественные науки», куда включены предметы химия, биология и физика. При этом учителя смогут использовать старые учебники по отдельным предметам.

В 2025/2026 учебном году объединять предметы не стали, по-прежнему оставив физику, химию и биологию.
