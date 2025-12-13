16:41
Общество

В селе Кой-Таш открылась зимняя ярмарка «Северное сияние»

12 декабря 2025 года в селе Кой-Таш состоялось официальное открытие зимней ярмарки «Северное сияние». Мероприятие привлекло жителей и гостей столицы.

По данным организаторов, территория ярмарки оформлена в праздничном стиле: установлена большая новогодняя елка, вдоль дорожек размещены сотни гирлянд и декоративных световых инсталляций.

Особое внимание посетителей привлекают тематические зоны для фотографий, включая локацию, вдохновленную фильмом «Аватар» — с подвешенными светящимися нитями и декорациями.

На территории работают небольшие фуд-домики, где предлагают горячие напитки, традиционные зимние блюда, сладости и уличную еду. Организаторы отмечают, что подобный формат позволяет создать атмосферу европейских рождественских маркетов.

В честь открытия для гостей провели концертную программу с участием артистов.

По словам организаторов, ярмарка продолжит свою работу на протяжении всего зимнего сезона.
