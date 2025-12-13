16:42
Общество

Кыргызско-хорватское сотрудничество. В Риеке открыт консульский офис Кыргызстана

Состоялось торжественное открытие офиса Почетного консула Кыргызской Республики в городе Риека (Хорватия) 12 декабря, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, офис, расположенный по адресу Vukovarska 10a, начнет осуществлять деятельность, направленную на укрепление двусторонних отношений, развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также оказание консульско-правовой поддержки гражданам Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков, Почетный консул Кыргызской Республики в Риеке Боян Шиканич, представители Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, мэрии города Риека, администрации Приморско-Горанской жупании, а также приглашенные гости.

В рамках церемонии состоялись выступления почетных гостей, в которых была отмечена важность открытия консульского офиса для дальнейшего расширения кыргызско-хорватского сотрудничества, активизации межрегиональных контактов и повышения уровня взаимодействия между соответствующими государственными и деловыми структурами.

По завершении официальной части посольством КР в Венгрии была показана презентация о нашей стране, отражающая природно-туристический, культурный и экономический потенциал страны. Презентация сопровождалась видеоматериалами, демонстрирующими природное разнообразие Кыргызстана, элементы национальной культуры и перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
