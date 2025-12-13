В Бишкеке открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу»

В Посольстве Венгрии в Бишкеке 12 декабря открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу».

Конференц-зал «Будапешт» Посольства Венгрии превратился в выставочный зал, где представлены работы талантливых современных художников, скульпторов и дизайнеров — членов международной группы художников «Суйунчу». Выставка под названием «У истоков», подготовленная в рамках Венгерско-кыргызского художественного клуба, составлена из предметов декоративно-прикладного искусства, графики, живописи и скульптуры.

Открытие выставки посетили послы зарубежных стран, дипломаты и сотрудники международных организаций, а также представители художественного сообщества КР и ценители искусства.

«Мы всегда рады поддерживать талантливых кыргызских художников и мастеров, — отметил посол Венгрии Шандор Дороги в своей приветственной речи. — Кыргызская культура и кыргызское народное искусство неизменно находит отклик в наших сердцах, они близки нам по духу».

«Через работы художников нашей группы мы стремились показать точки соприкосновения культур», — сообщила куратор выставки, художник-дизайнер Назихат Ыбышева.

Как надеются организаторы, выставка станет еще одним шагом в сторону сближения и взаимопонимания между двумя народами, ведь, как известно, хоть Венгрия и Кыргызстан и далеки географически, но разделяют общие ценности и традиции, а искусство, как ничто другое, способно преодолевать любые границы.

Выставка продлится до 16 декабря включительно. Она открыта для посетителей ежедневно, с 11.00 до 16.00, без выходных. Вход свободный. Адрес: Бишкек, улица Гоголя, 77/1, 1-й этаж.