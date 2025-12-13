В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха

В Оше состоялось открытие памятника Кокум бию и новой зоны отдыха. Об этом сообщили в мэрии города.

В церемонии приняли участие мэр Оша Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, а также жители города.

Общая высота памятника составляет шесть метров. Вокруг него обустроена зона отдыха: установлены скамейки, уложена брусчатка, заасфальтированы подъездные дороги к близлежащим многоэтажным домам и построена детская площадка. Все работы профинансированы за счет городского бюджета.

Отмечается, что в 2025 году улица Кокум-Бий была полностью реконструирована и расширена. Она является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих город Ош с Араванским районом.

За вклад в увековечение памяти выдающейся исторической личности мэру Оша Женишбеку Токторбаеву вручена Почетная грамота городского кенеша.