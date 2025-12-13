16:42
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления

В Ташкенте 12 декабря 2025 года состоялся первый региональный форум «Местное самоуправление в Центральной Азии», объединивший представителей государственных органов стран региона, муниципальных ассоциаций, международных организаций, аналитических центров и экспертного сообщества. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация махаллей Узбекистана и Институт политики развития (Кыргызстан) при поддержке программы EGED (Правительство Великобритании, FCDO) и Программы партнерства «За развитие местного самоуправления в Кыргызской Республике» (SDC).

Форум стал первой в регионе международной площадкой для обсуждения современных подходов к развитию местного самоуправления, территориальной оптимизации, инвестиционного климата, цифровых решений, а также роли муниципальных ассоциаций в межрегиональном сотрудничестве.

Ключевым итогом форума стало обсуждение инициативы о формировании Совета местного самоуправления и местного развития Центральной Азии — устойчивой региональной платформы, призванной:

• разрабатывать и тестировать единые стандарты и инструменты местного экономического развития;
• улучшать инвестиционный климат на уровне территорий;
• поддерживать внедрение цифровых платформ и эконометрических моделей в управлении;
• продвигать межстрановое сотрудничество муниципалитетов;
• развивать кадровый потенциал местного уровня.

Совет будет работать как координационная площадка для государственных органов, ассоциаций, муниципалитетов и местных сообществ пяти стран региона. Его деятельность сфокусируется на данных, пилотных проектах, инвестиционных решениях и вовлечении граждан.

«Главная задача форума — усилить голос сообществ и адаптировать местное самоуправление к вызовам времени. Мы ожидаем, что форум станет ключевой точкой для формирования общего видения территориального развития Центральной Азии», — подчеркнула Надежда Добрецова, председатель правления Института политики развития (Кыргызстан).

В рамках панельных дискуссий участвовали эксперты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также специалистов из Великобритании, Швеции, Италии, Швейцарии, Японии и других стран.

Создание Совета МСУ и МР позволит государственным органам, муниципалитетам, бизнесу и гражданам получать единые стандарты, решения и инструменты, направленные на:

• повышение качества местных услуг;
• развитие территорий, включая уязвимые и труднодоступные зоны;
• создание инвестиционно-привлекательной среды;
• внедрение цифровых и алгоритмических подходов в управлении;
• усиление гражданского участия и прозрачности.

Отмечается, что у местных сообществ в странах Центральной Азии есть свои традиционные формы местного самоуправления, которые в последние 30 лет обогатились опытом других регионов мира, однако сохранили национальные и региональные особенности.

«На стыке мировых моделей и региональных особенностей рождается собственная, центральноазиатская модель местного самоуправления. При этом местное самоуправление, развивающееся в рамках государственной политики, активно нуждается в развитии и укреплении горизонтальных связей, как внутри стран региона, так и между ними», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/354502/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Япония намерена провести первый саммит с Центральной Азией 19-20 декабря
Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
В Бишкеке обсудили инициативу президента о платформе «ЦА — территория мира»
Признание дипломов в ЦА. Кыргызстан не провел внутригосударственные процедуры
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Минздрав КР&nbsp;приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Какие улицы в&nbsp;Бишкеке хотят переименовать. Список Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
16:36
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере...
16:30
В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков
15:53
В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года