В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Агент келин» режиссера Сапарбека Сайназарова.
Специальный агент Дия отправляется в село под прикрытием в образе келин, чтобы уничтожить лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако ее тайную миссию раскрывают сноха и золовка, превращая опасную операцию в череду комичных и непредсказуемых семейных ситуаций.
Режиссер: Сапарбек Сайназаров.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Гульмира Турсунбаева, Саламат Алиев, Акылай Саитова, Айгерим Саматова, Айдай Шабданова, Алишер Анарбек уулу, Руслан Орозакунов, Жанара Алиева.