Общество

Дать школам право решать самим вопрос о приеме детей мигрантов предложили в РФ

Школам в России нужно предоставить право самим решать вопрос о том, стоит ли зачислять ребенка мигрантов. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение — брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент — школа должна принимать решение», — сказал он.

По словам правозащитника, ребенком нужно начинать заниматься, как только он приезжает в Россию.

«Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации — все дети учатся», — добавил Валерий Фадеев.

В начале октября он говорил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах. По его словам, учить детей русскому языку необходимо заранее. Если же ребенок не готов к обучению в российской школе, он должен учиться на родине.

Напомним, в РФ с 1 апреля 2025 года детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/355972/
просмотров: 273
