Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР

Фото ГАГА

Сегодня гражданская авиация Кыргызстана проходит через масштабную реформу — от выхода из черного списка Евросоюза до внедрения правил для дронов и развития инфраструктуры в стране. О ключевых дедлайнах, требованиях ЕС и необходимости регулирования беспилотников мы поговорили с директором Государственного агентства гражданской авиации Данияром Бостоновым.

— Евросоюз сообщил о значительном прогрессе КР. На какой конкретный дедлайн вы ориентируетесь для снятия ограничений и какие требования европейской стороны остаются критическими на сегодня?

— Мы ориентируемся на завершение ключевых процедур до февраля 2026 года. Это связано с тем, что до 13 февраля в республике должен завершиться основной этап ресертификации авиакомпаний и сформироваться полный пакет подтверждающих материалов для европейской стороны.

Сегодня критическими для Европейского союза остаются три направления:

  1. Завершение ресертификации авиакомпаний с подтверждением фактического соответствия требованиям безопасности полетов, включая демонстрационные и актуализацию эксплуатационной документации.

  2. Эффективный и устойчивый государственный надзор, подтвержденный документально и на практике (аудиты, инспекции, контроль исполнения предписаний).

  3. Кадровая устойчивость и компетентность инспекторского состава, включая подготовку, сертификацию и участие в надзорных процедурах.

—Готовы ли мы представить все это до февраля 2026-го? Какие остаются риски?

— К марту следующего года в рамках возможной выездной миссии ЕС продемонстрируют практическую работу системы: инспекции, принятие надзорных решений, контроль устранения несоответствий и работа инспекторского состава.

В целом мы готовы. Основные риски связаны с необходимостью своевременного устранения точечных замечаний у отдельных эксплуатантов и качественным оформлением доказательной базы.

Данияр Бостонов

— Сколько авиакомпаний в Кыргызстане? Какие в 2025 году прошли ресертификацию/аудит, получили предписания или ограничения?

— В республике работают 15 авиакомпаний, в том числе пассажирских, грузовых и выполняющих авиационные работы.

В 2025 году по результатам плановых аудитов и инспекций:

выдали 31 предписание об устранении нарушений;
деятельность 11 авиакомпаний временно приостанавливали до устранения несоответствий;
у четырех авиакомпаний временно отозвали специальные разрешения.

—Какие нарушения встречаются чаще всего и есть ли итоги проверок в открытом доступе?

— Нарушения носят различный характер и зависят от специфики деятельности конкретных авиакомпаний. Универсального перечня типовых нарушений нет.

Обобщенные и обезличенные итоги проверок ежегодно рассматривают на совещаниях по безопасности полетов с участием авиакомпаний. Публикаций чувствительной информации в открытом доступе нет.

— Агентство — бюджетная организация или находится на самофинансировании?

— Агентство гражданской авиации финансируют из государственного бюджета.

— Расскажите об истории формирования регулирования БПЛА в нашей стране.

— Работу по созданию нормативной базы в сфере беспилотной авиации начали в 2022 году. Проект авиационных правил вынесли на общественное обсуждение и дорабатывали с учетом предложений государственных органов, экспертов и пользователей БПЛА.

В 2025-м провели серию межведомственных и рабочих совещаний с участием пользователей дронов и недавно созданной ассоциации дронов.

Данияр Бостонов

По их итогам учли предложения по регистрации, разрешительным процедурам, обучению операторов и цифровизации процессов.

Кыргызская Республика является членом JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) — Международной ассоциации авиационных администраций по разработке правил для беспилотных систем. Это позволяет гармонизировать национальные требования с международной практикой.

— Когда авиационные правила для дронов вступят в силу и что будет дальше?

— После завершения всех процедур принятия и официального опубликования АПКР-6 (Авиационные правила Кыргызской Республики — 6) вступят в силу в установленном законом порядке. После этого ГАГА приступит к практическому регулированию полетов БПЛА: регистрации, выдаче разрешений на использование воздушного пространства и сертификации операторов.

—Сколько сейчас дронов в Кыргызстане?

— В государственном реестре ГАГА официально зарегистрировано 42 беспилотных летательных аппарата. При этом их фактическое количество значительно больше, поскольку многие из них вне официального учета.

—Какие классы БПЛА предусмотрены и кто должен регистрироваться? Можно ли летать «у себя во дворе» или в горах?

— Проект правил предусматривает классификацию БПЛА по массе и уровню риска (категории C0-C4).

Регистрации подлежат беспилотники, подпадающие под установленные критерии по массе и назначению. Для этого планируем внедрить онлайн-систему регистрации и разрешений.

Правила различаются для:

  • частных пользователей;

  • коммерческих операторов;

  • государственных операторов.

Полеты вне населенных пунктов, вдали от людей и инфраструктуры, в так называемых зеленых зонах, допускаются в упрощенном порядке. В населенных пунктах и вблизи инфраструктуры действуют дополнительные требования и ограничения.

— Расскажите о процессе обучения и сертификации операторов БПЛА.

— Проект правил предусматривает обязательную подготовку операторов БПЛА. Обучение включает теоретическую и практическую части.

Сертификат оператора выдают на установленный срок, его периодически надо подтверждать. В целях доступности обучения, в том числе в регионах, предусмотрено развитие онлайн-форматов.

Данияр Бостонов

—Какие зоны для дронов будут запрещенными или ограниченными?

— Ограничения предусмотрены для территорий:

  • вблизи аэропортов и аэродромов;

  • над жилыми районами;

  • над объектами критической инфраструктуры;

  • в приграничных и военных зонах.

Контроль за соблюдением правил осуществляется ГАГА совместно с уполномоченными государственными органами.

— Какая ответственность предусмотрена за нарушения?

— За нарушения правил эксплуатации БПЛА предусмотрены административные меры, включая отказ или отзыв разрешений на использование воздушного пространства. Ответственность за нарушение законодательства о безопасности, государственной тайне и неприкосновенности частной жизни наступает согласно действующему законодательству.

—Журналистам, управляющим БПЛА, также необходимо пройти обучение. Расскажите о сроках разрешений.

— Дроны в населенных пунктах и в экстренных ситуациях используют в координации с уполномоченными государственными органами. Работаем над упрощением и цифровизацией процедур, чтобы сократить сроки получения разрешений.

На данный момент обучение проводят на базе Кыргызского авиационного института имени Ишембая Абдраимова. Стоимость услуг за теорию и практику составляет 12 тысяч 300 сомов.

Данияр Бостонов

— В чем была необходимость регулирования дронов?

— Беспилотные летательные аппараты представляют потенциальную угрозу авиационной безопасности и частной жизни граждан. Даже единичный инцидент с дроном может привести к серьезным последствиям для гражданской авиации.

Простой пример из области дорожного движения. Каждый водитель, даже если ездил с отцом вокруг дома на автомобиле, обязан выучить теорию и сдать экзамены, в том числе по вождению.

Регулирование в этой сфере необходимо. Начать важно с базовых правил, а затем поэтапно совершенствовать их на основе накопленного опыта и международной практики. С подобными вызовами сегодня сталкиваются все страны мира.
