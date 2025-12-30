12:16
Forbes: Певица Бейонсе стала долларовым миллиардером

Бейонсе стала пятым музыкантом, чье состояние превысило $1 миллиард. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, мировой тур американской певицы The Renaissance 2023 года собрал почти $600 миллионов, а в 2024-м Бейонсе выпустила альбом в стиле кантри Cowboy Carter, который «открыл ей новые коммерческие возможности».

«Теперь она входит в элитную группу знаменитостей, которые недавно пересекли порог состояния с тремя числовыми разрядами... и становится всего пятым музыкантом, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также к [Тейлор] Свифт, Брюсу Спрингстину и Рианне», — говорится в материале.

Всего в списке миллиардеров 22 артиста.
