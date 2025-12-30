12:16
Общество

С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана

С Сахалина выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана. Об этом сообщает информагентство «Острова».

Отмечается, что судебные приставы Сахалинской области выдворили с острова очередную группу иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Все они прибыли из стран Центральной Азии с целью заработка, но не оформили необходимые для работы документы.

Установлено, что у мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана и других государств закончился срок действия миграционных карт. У них также отсутствовали регистрация по месту пребывания, договоры на трудовую деятельность или патенты. Правоохранители составили на каждого иностранца административный протокол за нарушение режима пребывания в России.

Суд оштрафовал каждого нарушителя на 2 тысячи рублей и вынес постановление о принудительном выдворении за пределы РФ. После оформления всех документов судебные приставы сопроводили иностранцев до государственной границы. Теперь эти граждане не смогут въезжать в Россию в течение пяти лет. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/356578/
просмотров: 320
