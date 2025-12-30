КПП на границе с КНР 1 января 2026 года будут закрыты

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 1 января следующего года будут закрыты.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП «Иркештам-автодорожный» возобновится 1 января в 22.00, через КПП «Торугарт-автодорожный» — 2 января в 8.00.

Погранслужба ГКНБ просит граждан и участников внешнеэкономической деятельности учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы.