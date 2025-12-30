За россыпной уголь в Бишкеке и Чуйской области хотят ввести штрафы

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий ответственность за ввоз, продажу и хранение россыпного угля в Бишкеке и Чуйской области.

Согласно законопроекту, кодекс предлагается дополнить новой статьей 234, устанавливающей штрафы за использование россыпного угля фракции 0-13 миллиметров на территории столицы и Чуйской области. Исключение составят поставки, предназначенные для теплоснабжающих предприятий.

В случае нарушения предлагается ввести следующие штрафы:

для физических лиц — 7 тысяч 500 сомов;

для юридических — 23 тысячи.

Инициаторы документа отмечают, что изменения направлены на упорядочение оборота угля, снижение негативного воздействия на окружающую среду и качество воздуха в городе и прилегающем регионе.