12:17
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки

В преддверии новогодних праздников и в выходные дни в связи с увеличением пассажиропотока департамент наземного и водного транспорта принимает дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы междугородних автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, организовано достаточное количество автобусов, осуществляется контроль за бесперебойной продажей билетов, а также за недопущением необоснованного повышения стоимости проезда. В этих целях региональные управления организовали дежурства на автовокзалах и ведут постоянный мониторинг.

С 22 декабря с Бишкекского автовокзала предусмотрено 364 плановых рейса в направлениях Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей. Кроме того, для выполнения дополнительных рейсов в резерве находится 101 автобус. Аналогичный резерв автобусов задействуют также с 8 по 12 января 2026 года.

Во всех регионах страны перевозчикам и администрациям автовокзалов даны предупреждения о необходимости обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок и недопущения необоснованного повышения тарифов на проезд. Исполнение данных требований находится под постоянным контролем.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/356607/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России
Граждане могут получить льготное кредитование на покупку национального автопрома
В Кыргызстане изменят порядок подтверждения прав на управление транспортом
Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Россию из Кыргызстана в октябре
Рейд на остановках Бишкека. На штрафстоянку забрали 27 машин
Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?
Запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане
В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства
Более 90 миллионов сомов выделяет Минсельхоз на покупку машин
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
12:16
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека Милиция задержала участников драки в одном из заведений...
12:02
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»
12:00
Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР
11:59
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
11:53
В аэропорту «Манас» устанавливают современную светосигнальную систему