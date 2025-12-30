В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки

В преддверии новогодних праздников и в выходные дни в связи с увеличением пассажиропотока департамент наземного и водного транспорта принимает дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы междугородних автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, организовано достаточное количество автобусов, осуществляется контроль за бесперебойной продажей билетов, а также за недопущением необоснованного повышения стоимости проезда. В этих целях региональные управления организовали дежурства на автовокзалах и ведут постоянный мониторинг.

С 22 декабря с Бишкекского автовокзала предусмотрено 364 плановых рейса в направлениях Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей. Кроме того, для выполнения дополнительных рейсов в резерве находится 101 автобус. Аналогичный резерв автобусов задействуют также с 8 по 12 января 2026 года.

Во всех регионах страны перевозчикам и администрациям автовокзалов даны предупреждения о необходимости обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок и недопущения необоснованного повышения тарифов на проезд. Исполнение данных требований находится под постоянным контролем.