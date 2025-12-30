Центр по регистрации транспорта распространил график работы в праздники

В связи с новогодними праздниками Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава уходит на краткосрочные выходные.

График работы на новогодние праздники:

— 31 декабря все подразделения госцентра будут принимать граждан до 16.30. Филиал «Биримдик-24» и Ошский региональный отдел будут осуществлять прием до 17.30.

— С 1 по 11 января 2026 года — выходные.

— С 12 января госцентр возобновит работу в обычном режиме.

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава просит граждан учитывать указанный график и планировать визиты заранее.