Общество

Власти предлагают утвердить единые правила для судов аксакалов

На общественное обсуждение вынесен проект приказа об утверждении положения о Совете судов аксакалов. Документ подготовлен в соответствии с Законом «О судах аксакалов» и нормативными актами кабинета министров.

Согласно проекту, предлагается утвердить единое положение, которое будет регулировать порядок формирования и деятельности Совета судов аксакалов. Органам местного самоуправления рекомендуют руководствоваться данным документом при создании таких советов на местах.

Проектом также предусмотрены:

  • размещение положения на официальных сайтах государственных органов и местных администраций;
  • направление документа в местные кенеши, мэрии Бишкека и Оша, а также в аппараты полномочных представителей президента в областях;
  • включение приказа в Государственный реестр нормативных правовых актов КР после регистрации в Министерстве юстиции.

Контроль за исполнением приказа предлагается возложить на одного из заместителей директора уполномоченного государственного агентства.
