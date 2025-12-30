12:17
Общество

В аэропорту «Манас» устанавливают современную светосигнальную систему

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана». В «Манасе» устанавливают CAT III

В международном аэропорту «Манас» продолжают установку современной светосигнальной системы III категории (CAT III). Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что CAT III позволит обеспечивать прием и выпуск воздушных судов в условиях сильного тумана и низкой видимости, снизит риски задержек и отмены рейсов и повысит устойчивость авиасообщения.

Установку светосигнального оборудования осуществляют в соответствии с международными стандартами гражданской авиации. Она направлена на дальнейшую модернизацию инфраструктуры аэропорта «Манас».

При этом в компании отметили, что окончательное решение о выполнении посадки в каждом конкретном случае принимается экипажем воздушного судна с учетом фактических метеоусловий и эксплуатационных возможностей самолета.
