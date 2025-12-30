21:41
Общество

Изменены правила назначения сотрудников в сфере водоснабжения

Кабинет министров внес изменения в свое постановление, регулирующее деятельность департамента по развитию питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как говорится в документе, изменения направлены на сохранение кадрового потенциала, обеспечение трудовых гарантий работников и непрерывности работы государственного органа в сфере управления питьевой водой и сточными водами.

Согласно новой редакции пункта 14 постановления, действующие сотрудники государственного учреждения «Питьевое водоснабжение и водоотведение» (за исключением технического и обслуживающего персонала) смогут назначаться на младшие, старшие и главные должности в профильном департаменте без обязательного требования нахождения в кадровом резерве, при условии соответствия квалификационным требованиям.

Также уточняется, что реализация постановления будет осуществляться в пределах утвержденной штатной численности и средств республиканского бюджета, предусмотренных на соответствующие годы.
