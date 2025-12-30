21:41
Общество

Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике

Фото Минприроды КР

В Кеминском районе пойманного снежного барса временно оставили в реабилитационном центре для наблюдения за его состоянием. Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Мусаев и директор Государственного природного парка «Чон-Кемин» Адильбек Касмалиев.

По словам Алмаза Мусаева, сообщение о снежном барсе поступило вечером 29 декабря от жителей села Боролдой Кеминского района. На место выехали сотрудники парка и специалисты реабилитационного центра NABU. Отлов животного продолжался до 5.00 30 декабря.

Первичный осмотр показал, что у барса нет видимых травм, его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако из-за длительного отлова у животного возможен стресс, поэтому решили временно оставить его в реабилитационном центре Кеминского района для наблюдения.

По словам замминистра, в ближайшее время специалисты проведут детальное обследование.

Если состояние позволит, барса планируют выпустить в дикую природу — предположительно в Кеминский заповедник.

Рассматриваются варианты дальнейшего содержания в других охраняемых зонах или в Каракольском зоопарке, в случае неспособности барса адаптироваться в природе. Пол, возраст и вес животного пока не определены.

Алмаз Мусаев отметил, что снежный барс не представляет опасности для людей и, как правило, избегает контакта с человеком, передвигаясь в основном в ночное время. Радиус его миграции может достигать 50–100 километров при наличии кормовой базы.

Директор Государственного природного парка «Чон-Кемин» Адильбек Касмалиев подчеркнул, что специалисты его центра сделают все необходимое, чтобы снежный барс как можно скорее вернулся в естественное место обитания.

«Обычно мы доставляем диких животных в реабилитационный центр, чтобы полечить их и определить, смогут ли они вернуться в дикую природу. Если нет, их оставляют в центре. За этим снежным барсом также будут внимательно наблюдать», — добавил Адильбек Касмалиев.

По данным Минприроды, в 2024–2025 годах численность снежных барсов в Кыргызстане оценивают в 500–511 особей, что свидетельствует о росте популяции благодаря мерам по охране и борьбе с браконьерством.
