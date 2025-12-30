В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме

Во время январских каникул руководство и сотрудники энергокомпаний Кыргызстана будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Начиная с сегодняшнего дня во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативно-выездных бригад с привлечением одного представителя руководства.

На случай возможных отключений для оперативного восстановления аварийных ситуаций подготовлена специальная техника и дежурные автомашины, бригады обеспечены необходимым оборудованием.

По вопросу электроснабжения можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номерам: 1209, 105. Мобильные номера операторов: 0772001209, 0556001209. WhatsApp: 0702001209.

В Министерстве энергетики также предоставили контактные номера руководителей предприятий электрических сетей по регионам. По вопросам электроснабжения можно обращаться:

руководитель Бишкекского предприятия электрических сетей — Азамат Паизов, +996772121720;

руководитель Чуйского предприятия электрических сетей — Жолдошбек Доктурбай уулу, +996555772442;

руководитель Баткенского предприятия электрических сетей — Нурлан Мамадалиев, +996770091009;

руководитель Ошского предприятия электрических сетей — Тилек Жолдубай уулу, +996703778818;

руководитель Джалал-Абадского предприятия электрических сетей — Суйунбек Усенов, +996770570704;

руководитель Иссык-Кульского предприятия электрических сетей — Болот Шадыканов, +996702021816;

руководитель Нарынского предприятия электрических сетей — Тилек Балкыбеков, +996778318537;