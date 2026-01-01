14:06
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке начали строить подземные переходы на проспекте Чингиза Айтматова

В Бишкеке начали строить подземные пешеходные переходы и остановки на проспекте Чингиза Айтматова. Старт работам сегодня дал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, проект предусматривает возведение четырех подземных пешеходных переходов на участке от улицы Семетей до проспекта Масалиева. Один переход на проспекте Чингиза Айтматова уже введен в эксплуатацию. Кроме того, на отрезке от улицы Ахунбаева до улицы Семетей планируется установка 16 современных остановочных комплексов.

В связи с началом строительства временно закрыт для движения автотранспорта участок проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Масалиева до улицы Семетей.

Глава города поручил профильным службам обеспечить качество работ и завершить строительство в установленные сроки. В мэрии отметили, что работы начаты в праздничные выходные, чтобы минимизировать транспортную нагрузку и неудобства для бишкекчан.
