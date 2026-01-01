От Сиднея до Нью-Йорка: как мир встретил 2026 год

Жители разных стран мира встретили 2026-й массовыми гуляниями, световыми шоу и традиционными фейерверками. Основные праздничные мероприятия прошли на центральных площадях мегаполисов и вдоль набережных.

Первыми в новый год вошли страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В Сиднее и Окленде праздничные салюты запустили над гаванями и знаковыми архитектурными объектами, собрав тысячи зрителей.

Фото AP Photo/Rick Rycroft. Сидней

В Азии Новый год сопровождался световыми инсталляциями и концертами. В Токио и Сеуле праздничные мероприятия прошли при усиленных мерах безопасности, а в крупных городах Китая акцент сделали на лазерные и мультимедийные шоу.

Фейерверки взрываются вокруг «Бурдж-Халифы» — самого высокого здания в мире — во время празднования Нового года в Дубае.

Фото AP Photo/Fatima Shbair. Дубай

В европейских столицах традиционные фейерверки состоялись на главных площадях и у исторических достопримечательностей. В Париже, Берлине и Лондоне праздничные программы включали музыкальные выступления и световые шоу, собравшие десятки тысяч человек.

В Нью-Йорке тысячи людей собрались на Таймс-сквер.

Во многих странах 2026 год встретили под лозунгами мира, стабильности и надежды, а праздничные мероприятия сопровождались поздравлениями глав государств и городских властей.