Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала газета Financial Times

Фото Financial Times

Financial Times опубликовала ежегодный прогноз на 2026-й, охватывающий политику, экономику и технологии.

Спойлер: мир в наступившем году станет еще менее предсказуемым, однако ряд переоцененных направлений — от технологий до финансов — столкнется с охлаждением и пересмотром прежних оценок.

Что предсказывают аналитики издания в политке и геополитике:

Дональд Трамп, по оценке FT, к концу года отступит от самых жестких тарифных угроз из-за давления рынков, инфляции и сопротивления торговых партнеров.

Отказ Украины от Донбасса возможен лишь в случае военного коллапса, считают в FT.

Демократы, вероятно, вернут контроль над Палатой представителей США, что позволит им блокировать повестку Дональда Трампа и начать расследования.

Саудовская Аравия, скорее всего, не пойдет на нормализацию отношений с Израилем.

Германия сохранит политический «санитарный кордон» вокруг ультраправой AfD.

Прогноз в сфере экономики и финансов:

Большинство центральных банков продолжат снижение ставок; Япония останется исключением.

Китайский юань существенно не укрепится, несмотря на рекордный торговый профицит.

В секторе частного кредитования ожидается рост дефолтов, но без системного финансового кризиса.

Цена золота может превысить $5 тысяч за тройскую унцию.

Темпы роста Африки могут впервые немного опередить Азию.

Что нам ждать в сфере технологий:

Перегрев в сфере искусственного интеллекта начнет сходить на нет: крупные технологические компании сохранят устойчивость, тогда как венчурные и небольшие игроки понесут потери.

Коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер в 2026 году, скорее всего, не появится.

Гуманоидные роботы выйдут на рынок, но останутся дорогим и нишевым продуктом.

Полностью созданная ИИ песня не сможет возглавить основные мировые чарты.

Бизнес и рынки:

Tesla, по прогнозу FT, не сумеет восстановить утраченные позиции в США, Европе и Китае.

Илон Маск сосредоточится на ИИ и роботакси, а не на классическом автопроизводстве.

В редакции признают, что прошлогодние прогнозы оказались рекордно неточными: в 2025-м не сбылись 7 из 20 предсказаний — худший результат за всю историю проекта. Это наглядно показывает, насколько сложно сегодня прогнозировать развитие мира.