Минтранс: Все перевалы в Кыргызстане открыты для движения транспорта

Все перевалы в Кыргызстане открыты для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что в горных районах установилась облачная погода, дороги открыты, ограничений для движения авто нет, транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве дополнили, что все службы ежедневно проводят работы на дорогах и перевалах для обеспечения безопасности движения.

Водителей просят учитывать зимние дорожные условия, заранее готовить транспортные средства к сезону, использовать зимние шины и строго соблюдать ПДД.