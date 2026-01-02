14:07
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Картину Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро разыграют в лотерею

Благотворительный фонд Alzheimer’s Research Foundation запустил уникальную лотерею, в которой можно выиграть картину Пабло Пикассо «Голова женщины», написанную в 1941 году во время немецкой оккупации Парижа, пишет The Guardian.

Чтобы попытать счастья, необходимо купить билет за 100 евро. Цель акции — собрать 11 миллионов евро, для чего необходимо продать 120 тысяч билетов. Все собранные средства направят на исследования болезни Альцгеймера. Если же нужное количество билетов не будет продано, все участники получат полный возврат средств.

Розыгрыш картины пройдет 14 апреля 2026 года в парижском отделении аукционного дома Christie’s.

В 2013 и 2020 годах французский продюсер Пери Кошен уже организовала две успешные лотереи с работами Пикассо, принесшие в сумме более 10 миллионов евро. Инициативу поддержал внук художника Оливье Пикассо, назвавший лотерею законным продолжением благотворительных традиций семьи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/356924/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор
Ученые считают, что через 5-10 лет смогут победить болезнь Альцгеймера
В США более $1,8 миллиарда выиграл житель Арканзаса в рождественской лотерее
Картину, считавшуюся пропавшей 400 лет, продали почти за 3 миллиона евро
Картину Ван Гога продали на аукционе Sotheby’s за $62,7 миллиона
Кыргызстанец организовал незаконную лотерею: что предпринял Госфиннадзор
Картину с Христофором Колумбом вандалы облили краской в музее Мадрида
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
Об основных признаках незаконных интернет-лотерей напомнили кыргызстанцам
В Париже на аукционе продадут картину Пабло Пикассо, которую не видели 80 лет
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
13:42
В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более 200 кыргызстанцев В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более...
13:40
Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
13:11
Картину Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро разыграют в лотерею
12:39
Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами
12:20
Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме